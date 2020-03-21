Готовящийся к дебюту смартфон Narzo 10 может оказаться переименованным Realme 6i

21.03.2020, 19:09, Разное

Китайский производитель смартфонов – компания Realme готовится 26 марта текущего года представить «загадочную» новинку Narzo 10. По информации сетевых источников, данный гаджет может являться переименованным Realme 6i.

О грядущем выходе новой линейки смартфонов от Realme стало известно буквально несколько дней назад. В неё входят две модели – Narzo 10 и 10A, первую из которых «засветили» на фото в Сети. Таким образом стало известно, что новинка обладает некоторыми характеристиками, присутствующими в Realme 6i, то есть, может являться просто переименованной вариацией последнего.

По имеющейся информации, работает Narzo 10 на платформе SoC MediaTek Helio G80, а именно на ней основан и Realme 6i. Гаджет с данным процессором в тестировании AnTuTu набрал около 203 тысяч баллов, что сравнимо с показателями Snapdragon 712 от Qualcomm.