Вертолет разбился в НАО

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21.03.2020, 19:08, Новости дня

В Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206, погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Вертолет BELL 206 пропал по пути из Нарьян-Мара на мыс Константиновский. В ходе поисков он был обнаружен упавшим. Погиб пилот, пассажир вертолета выжил», – сказал собеседник ТАСС.

В начале февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира. При крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.



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