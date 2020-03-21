Шахматы. Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом на турнире претендентов

21.03.2020, 19:01, Новости дня

Российский шахматист Александр Грищук ничьей завершил партию турнира претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.

В четвертом туре россиянин играл с французом Максимом Вашье-Лагравом. Он проводил встречу черными фигурами. Шахматисты завершили партию ничейным результатом после 53 хода. Эта ничья стала для Грищука четвертой на турнире.

Еще один россиянин Кирилл Алексеенко также не смог выявить победителя в матче с китайским шахматистом Ван Хао. Их партия прекратилась после 41 хода.

Напомним, что победитель турнира претендентов поспорит за шахматную корону с ее действующим обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.