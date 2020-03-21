 

Шахматы. Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом на турнире претендентов

21.03.2020, 19:01, Новости дня

Российский шахматист Александр Грищук ничьей завершил партию турнира претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.

В четвертом туре россиянин играл с французом Максимом Вашье-Лагравом. Он проводил встречу черными фигурами. Шахматисты завершили партию ничейным результатом после 53 хода. Эта ничья стала для Грищука четвертой на турнире.

Еще один россиянин Кирилл Алексеенко также не смог выявить победителя в матче с китайским шахматистом Ван Хао. Их партия прекратилась после 41 хода.

Напомним, что победитель турнира претендентов поспорит за шахматную корону с ее действующим обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Банки вернули клиентам только 15 процентов украденных киберворами денег

05.03 / Волонтерами Победы в Год памяти и славы захотели стать 50 тыс. добровольцев

14.02 / Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции “Дорогожичи” в “Бабий Яр”

19.02 / «Путину эти люди безразличны — в тюрьме они или на свободе». Леонид Радзиховский о деле «Сети»

19.03 / АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта

25.02 / В Украине завели дело на продюсера канала “1+1” из-за ее слов об украинском языке

05.02 / Десять законодателей-демократов бойкотировали обращение президента к Конгрессу

12.02 / НАТО взяло на себя функции коалиции США в Ираке

27.02 / Чапкис: Нас начинало с Вирским 120 человек, сейчас я один остался

13.03 / Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 11 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска