Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

21.03.2020, 19:01, Новости дня

В столице с сегодняшнего дня закрываются все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны и аквапарки, такое распоряжение выпустил Роспотребнадзор. Дата окончания ограничения на посещение этих заведений неизвестна – "до особого распоряжения", уточняется на сайте столичного управления ведомства.

Дополнительные меры приняты на фоне осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве. Нарушителям грозят штрафы в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 288 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов. В РФ зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф

Ранее в Москве закрылись музеи, картинные галереи и выставочные залы. В связи с этим телеканал "Культура" запустил новый проект онлайн-экскурсий "Открытый музей". Трансляции начинаются с понедельника, 23 марта, а затем будут доступны на сайте проекта.