 

Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

21.03.2020, 19:01, Новости дня

В столице с сегодняшнего дня закрываются все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны и аквапарки, такое распоряжение выпустил Роспотребнадзор. Дата окончания ограничения на посещение этих заведений неизвестна – "до особого распоряжения", уточняется на сайте столичного управления ведомства.

Дополнительные меры приняты на фоне осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве. Нарушителям грозят штрафы в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 288 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов. В РФ зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф

Ранее в Москве закрылись музеи, картинные галереи и выставочные залы. В связи с этим телеканал "Культура" запустил новый проект онлайн-экскурсий "Открытый музей". Трансляции начинаются с понедельника, 23 марта, а затем будут доступны на сайте проекта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / За сутки на Донбассе были ранены четверо военных

10.03 / Онищенко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле

07.03 / Кононенко пофантазировал, как США наложат на Россию санкции за коронавирус

19.02 / Школьники ставят пятерку нововведениям в питании

14.02 / NYP – в США школьницы через суд требуют запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

09.03 / “Стреляют, ну, постреливают”. Зеленский назвал войну на Донбассе “замороженным конфликтом”

11.02 / Что сделали с рассмеявшейся над размерами социальных льгот телеведущей?

10.03 / В Великобритании действует секретная сеть для продвижения преступных интересов России и преследования врагов Путина

11.02 / Мнения: Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

22.02 / Спецслужбы Италии провели обыск в номерах членов сборной России по биатлону по делу о применении допинга – соцсети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска