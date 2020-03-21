Личное: Один конфликт решился продуктивно

21.03.2020, 18:50, Разное

Вот это еще сами разбирайте.

Здесь ситуация более неоднозначная, чем в прошлом письме.

И герой, кстати, ближе к нерыбе, чем к рыбе.

onesownwords

Добрый день, Эволюция.

Мне 27, ему 33. На момент знакомства я была в разводе 3 месяца, он – 8 месяцев. Я без детей, у него сын 4 года. Я жила с родителями, он – с братом, его женой и их дочкой. Зарплаты у нас одинаковые были на старте, в течение отношений росли и сейчас его доход на 30% больше.

Мы познакомились с N на сайте знакомств в августе 2018. Мне понравились его фото, и я отправила «;)». В ответ он начал диалог, который через 20 минут перешел в ватсап, а еще через час – в предложение встретиться. На первом свидании мы сходили в бар, он много смеялся над моими шутками, но я над его – значительно больше. Спустя 2 часа мы вышли и я предложила не спускаться сразу в метро, а немного прогуляться, а он сказал, что и в сторону метро не хотел бы идти так скоро, а хотел бы продолжить вечер. В итоге мы прогулялись около часа, спустились в метро и разъехались. Спустя 20 минут он прислал смс:

N: тебя не похитили армяне?

А: нет, я доехала ок)

N: я кстати переживал)

А: почему бы не делать так, чтобы не переживать?)

N: да, тут на 1000% согласен, не прав)

Спустя 10 минут он пригласил меня на свидание снова и уже завтра. Это был вечер пятницы, мы встретились в 12 ночи и прогуляли до 6 утра. В конце мы дошли до машины каршенинга, на которой я приехала, и я спросила, подвезти ли его. Мы были в 10 минутах от дома его друга, где он собирался ночевать. Он сказал, что поедет со мной до дома, а оттуда вернется на такси, потому что считает неправильным отпускать меня одну домой и переживать о том, как я добралась.

На следующий день он позвал меня в кино. Когда я приехала, то увидела, что он подстригся. Как он потом сказал спустя время «ты была такая красивая, а я как оборванец. Захотелось привести себя в порядок». После кино мы пошли прогуляться, в этот раз до 2х ночи. На этом свидании он инициировал откровенный разговор, и я узнала, что у него есть долги за бизнес, который прогорел. Что он старается погашать все долги в срок, и это 80-90% его дохода. И сложные отношения с бывшей женой, которая манипулирует встречами с ребенком в пользу своих финансовых интересов. В конце встречи он взял каршеринг и отвез меня домой. Пока мы шли к машине, он взял меня за руку, а у подъезда мы уже целовались.

На следующий день он позвал меня в бар смотреть футбол, но я отказалась, сославшись на дела. И предложила встретиться в понедельник (это уже завтра). До этого он всегда угощал, поэтому я предложила сходить поужинать и сказала, что мне будет приятно угостить его. Вечером за ужином он сказал, что его лучший друг живет в соседнем доме и он хотел бы позвать его с девушкой присоединиться к нам. Я сказала, что это отличная идея. Ребята присоединились к нам, потом мы пошли к ним играть в карты. И я увидела, какой он азартный игрок, и как он злится, когда проигрывает. В конце вечера он сказал, что сегодня на своей машине и хочет отвезти меня домой. В машине меня ждали цветы.

На следующий день утром он написал, что хочет встретиться, «я бы повалялся на диване и съел пиццу и посмотрел кино на ноуте. Ты меня поддержишь?)». Я сказала, что это отличная идея. Понимая, что возможно я там останусь до утра, собрала с собой косметичку и надела самое красивое белье. Вечером, когда мы зашли в магазин за вином, он заходит в отдел бытовой химии, останавливается у зубных щеток и говорит:

N: ты ведь понимаешь, что я хочу, чтобы ты осталась у меня сегодня?

А: оу… может быть)

После той ночи я стала оставаться у него 2-3 раза в неделю, все выходные всегда была у него. Я тогда жила с родителями, а он – с братом, его женой и их 3-х летней дочкой. Дочка часто просила поиграть с ней, когда я приезжала в будни до ее сна. Когда мои родители уезжали на дачу – мы оставались у меня.

За день до знакомства с N я сдала анализы на половые инфекции, но это было в районной поликлинике, там анализ делается 2 недели. На момент получения анализа мы с N уже переспали, и в первый раз слетел презерватив, никто не понял, как долго его не было. Потом я получила результат и узнала, что ранее нагуляла ЗППП. И возможно в наш первый раз подарила его N. Я была готова сгореть со стыда и когда пыталась ему сказать, то не могла выдавить из себя ни слова.

N: ну что ты сама не своя. Что случилось? Что-то со здоровьем?

А: да

N: что у тебя? зппп?)

А: как ты это понял?

N: правда чтоли? И ты из-за этого переживала? (смеется) и тебя вылечим, и меня вылечим.

Я тогда подумала, что мне безумно повезло. Настояла, чтобы его анализы и препараты были за мой счет. По итогу ему помимо препаратов назначили уколы и я ездила к нему через день, чтобы ставить уколы. Он все смеялся, что “ничто не сближает пару так, как уколы в попу”. Когда они закончились, я стала ездить реже, а чуть позже по стандартному графику – в среду и на выходные. N часто говорил мне, что он хочет, чтобы я приезжала к нему чаще, хоть каждый день. И что его бесит, что есть какой-то график. Но так как он не предлагал ничего конкретного, а график помогал мне не забивать на работу, спортзал и бассейн, то я лишь говорила, что приезжаю так часто, как могу. Если он давил – говорила, что меня это обижает.

В октябре 2018 ему удалось перевести валютную задолженность за бизнес в рубли и взять кредит. И свободных денег у него стало крайне мало. Однажды я приехала к нему, мы собрались в магазин, но перед этим он свернул разговор на долги и сказал, что ему очень стыдно, но ему придется попросить меня оплатить продукты. Я не считала это проблемой, потому что видела его финансовое положение, была очень влюблена и хотела поддержать. Потом ему пришлось отдать машину бывшей жене. А я всегда хотела купить себе машину, но понимала, что ездить мне на ней только в выходные в ашан. В итоге я уговорила его на авантюру и купила на себя подержанную машину, на которой ездил он. До сих пор не могу понять, был ли это слив.

Тогда мне казалось, что я делаю щедрый поступок от любви. Чтобы у него была возможность забирать сына из области на выходные. Мы заранее условились, что если он постоянно на ней ездит – то он ее и заправляет и обслуживает мелкий ремонт, а если будет что-то серьезное – то оплатим пополам. Он был очень рад и постоянно мне говорил, как он мне благодарен, что у него есть возможность забирать сына, всегда подчеркивал, что это моя машина. Он не раз ездил на ней, чтобы забрать меня из дома, потому что соскучился. Правда, иногда он звонил мне вечером после работы и говорил «я так соскучился. Хочешь, я приеду и заберу тебя?» я соглашалась, он приезжал. А когда я садилась в машину – он говорил «бензин на нуле, ты сможешь нас заправить?». Я негодовала, но соглашалась. Один раз сказала, что мне это не нравится, и если у него нет денег на бензин – то и ехать не стоит. Но это было мне очень сложно, как сейчас понимаю, я боялась идти на конфликт.

Однажды он сам сказал, что не заслуживает эту машину и может быть будет лучше, если он ее вернет. Я сказала «не руби с плеча, просто оставь ее для поездок за сыном. а на работу может стоить ездить на метро? Времени дольше, зато деньги сэкономишь». В мае я купила вторую машину, уже себе, а в июне он продал первую за ту же цену, что я покупала. Я сказала, что хочу, чтобы он взял эти деньги в счет своих долгов. Этого хватило, чтобы погасить один из, и ему теперь значительно легче живется.

Где-то в марте 2019 его брат с женой сообщили, что готовы в сентябре 2019 отселить его в квартиру жены брата, которая все это время сдавалась. Он сразу же позвал меня переезжать вместе с ним. Накануне переезда во время прогулки мы болтали и он сказал «вчера с мамой разговаривал, она спрашивала как дела. Не собираюсь ли я жениться (смеется). Я сказал, что уже был женат и мне этого хватило». Я тогда ему в ответ ничего не сказала, кроме «уже поздно, мне пора домой». В машине написала смску:

А: Я бы хотела тебя попросить

N: попроси

A: Пожалуйста, не рассказывай мне о том, что ты обсуждаешь меня или наши отношения с кем-либо. Мне неприятно это

N: Это ты о чем?

A: Это я о твоем разговоре между тобой и твоей мамой

N: Хорошо, конечно. Но я вроде ничего такого не обсуждал с ней… Как собственно наше личное остается личным

A: Я не прошу тебя не обсуждать, мне это не важно. Я прошу тебя не рассказывать мне то, что ты обсуждаешь. Не пересказывать ваши диалоги.

N: хорошо, это не проблема

C того дня у меня не покидает ощущение, что я совершила ошибку, что переехала к нему. Что я согласилась на условия сожительства вне брака.

В середине сентября у него судебные приставы заблокировали все карты за долги. Ходит, на нем лица нет. Я предложила занять ему до премии, которая должна быть в марте. Он согласился. Он часто говорит, что я всегда выручаю его, что он очень мне благодарен, что если бы не я – он бы уже гнил в яме или вышел бы в окно. Что любит меня безумно. Он очень старается не быть свиньей в быту, потому что знает, что мне это важно. Он всегда сам чинит мою машину, экономя мне деньги на сервисе. В начале совместной жизни мы условились на еду и коммуналку скидываться пополам. Он в итоге стал скидывать на еду даже чуть больше, потому что ест больше.

Он на протяжении всех отношений просит у меня ок на анальный секс, постоянно. А я против. И иногда мне кажется, что из-за отсутствия анального секса я вообще ему кайфа не приношу или приношу значительно мало, и если бы не деньги, которыми я его выручаю, он бы со мной и не встречался. Тот его диалог с мамой выбил почву у меня из-под ног.

Он часто присылает мне скрины ругани с бывшей женой и просит совета. И я не знаю, как реагировать. С одной стороны меня это злит, потому что я не хочу разруливать их разборки, а хочу с ним растить детей. А с другой – мне кажется, что я поступаю некрасиво, отказывая ему в поддержке, ведь мы близки. Я в слиянии?

Мне кажется, что с тех пор, как мы съехались и я зациклилась на том его разговоре с мамой и своем страхе остаться сожительницей без детей, начал расти дисбаланс и я стала замечать Штурмана. В феврале 2020 меня начало откровенно колбасить от люблю до ненавижу, правда это были истерики внутри. Я начала высказывать грубо претензии, когда замечала его шланг.

Например, у нас был один конфликт, который «решился продуктивно», т.е. он отреагировал на мою претензию. У нас входная дверь в квартиру отпирается с ключа с обоих сторон. Он ходит курить на лестницу, поэтому ключ всегда в замке двери. Но если его не вынуть хотя бы на пару мм, то с лестницы невозможно вставить ключ до конца и открыть дверь. Была пара ситуаций, когда ключ был в замке и я не могла попасть домой, а он в этот момент был в душе или в туалете, а у меня в руках сумки с продуктами. Раза два я просила «мог бы ты, пожалуйста, вынимать ключ, хотя бы когда меня нет дома? Я так не могу попасть домой, меня это нервирует». Он отвечал «я постараюсь, но что ты ворчишь, я же дома, открою». Один раз я не сдержалась и наорала «какого хера так тяжело вынимать этот треклятый ключ?!». Это было в середине январской недели, а на выходные я уезжала в Питер к подруге на день Рождения. Когда я вернулась – увидела, что он поменял замок на вертушку со стороны квартиры, «чтобы я не ругалась».

А шланг бывал в том, что у нас уговор не покупать пиво и вкусняшки по общей карте, где деньги на еду. Это – блаж и это, пожалуйста, за свой счет. Я всегда соблюдала это правило, а он – нет. Мы ходим по Глобусу со сканером, там два счета не разделить. Он покупает себе баночки пива и подставляет под сканер. Сперва я сканировала и ждала, пока он скинет деньги на карту. Потом я стала как коллектор напоминать. Потом я просто перестала сканировать. Он цокал и говорил «да ладно, я переведу». Я говорила «переводи сейчас». И пока он не переводил – не сканировала.

Или, например, недавно мы собрались в кино. Живем за мкадом, кино – внутри мкад. Доехать можно через разворот, ведущий на дублер, либо через разворот чуть дальше, но ведущий на шоссе. Так как на дублере часто пробки, а нам потом все равно съезжать на шоссе, я решаю поехать на дальний разворот. И когда мы подходим к машине, он говорит:

N: дашь прокатиться?

А: ок, только мы можем поехать через дальний разворот? Боюсь, на дублере будут пробки

N: да, без проблем

Он сел за руль, мы едем, и он сворачивает на ближний разворот. Меня так бомбануло, что я аж заороала «какого хрена ты говоришь ок и потом не делаешь? Тебе совсем пофигу на меня?». Он промолчал.

С середины февраля 2020 он стал с коллегами по пятницам «пропускать коктейльчик» до 3х утра. После первого раза я попросила его «мог бы ты, пожалуйста, писать смс, как стартуешь домой? Я не могу уснуть, пока тебя нет и переживаю». Он ответил ок, но ни одной смс я так и не получила.

Больше всего в этих встречах меня напрягало то, что он там пропивает деньги, потом едет гулять с ребенком, тратит пол бака, который заправляю только я и говорит «а на общей карте есть деньги оплатить бензин?». В начале марта в субботу утром после такой встречи я попросила его теперь скидывать и на бензин тоже.

8 марта его брат с семьей поехали в Волгоградскую область и к нам на неделю переехала их большая собака. Я предложила «может быть, поделим прогулки: я – утром, ты – вечером. Ты не против?» Он ответил «я не против». И с понедельника по четверг все так и было, а в пятницу вечером он позвонил:

N: привет, ты как там?

А: я ок, уже домой собираюсь

N: хорошо. слушай, мы пойдем с ребятами пропустим по коктейльчику

A: ага

N: я тебя люблю

A: понятно

N: ну что ты? ☹ думаешь, что я у тебя алкоголик?

A: да, так и думаю

Вечером я вернулась домой, погуляла с собакой, взяла ноутбук и уехала к родителям. Он вернулся в три часа утра, позвонил, потом написал смс «эммм». Я спала и звонок не слышала. На утро ответила «Я не хочу больше жить вместе. Вещи заберу на неделе». И он ничего не ответил. В понедельник я вывезла вещи, вернула ему половину денег с общей карты. Он так ничего и не написал. А вчера вечером мне написала девушка его друга, спросила, что случилось у нас и сказала, что «N там переживает».

За эти дни, с субботы до среды меня сильно крутило, я осознала до конца своего Штурмана в том, что для меня его предложение жить вместе априори означало в скором времени свадьбу. А для него нет. Когда я уходила, мне казалось, что я опираюсь на самоуважение, мол полтора года отношениям, а он не то, что не хочет жениться, но даже обязательство гулять с собакой не хочет брать на себя. А сейчас, спустя дни, мне кажется, что я ушла в короне «ты еще за мной побежишь». Мне кажется, что я разрушила отношения из-за своего Штурмана, которого вовремя не отрефлексировала. И я не понимаю, что из этого правда.

Я готова взять всю вину на себя и проситься назад, но не знаю, как понимать его молчание. Как согласие в том, что было правильно порвать отношения? Все остальное – что он обижен и чувствует себя преданным, что молчит из гордости – колпачки Глупыши? Стоит ли вообще проситься назад или время для этих отношений упущено?