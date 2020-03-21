 

Звезда “Остаться в живых” и “Заложницы” Мэгги Грейс ждет первенца

21.03.2020, 18:50, Разное

Звезда сериала “Остаться в живых” и фильмов “Сумерки” и “Заложница” Мэгги Грейс объявила о радостном событии – она и ее муж, директор лос-анджелесской развлекательной компании Two Bit Circus Брент Бушнелл этим летом станут родителями.  Грейс, которая раньше отличалась повышенной скрытностью в отношении всего, что касается личной жизни, опубликовала в соцсетях снимок, наглядно подтверждающий ее интересное положение. 

В разгар этих неопределенных времен мы были благословлены радостным напоминанием о том, что в жизни самое важное. Наш малыш появится на свет этим летом, – 

подписала актриса фото, на котором изображена в кружевной рубашке и нежно поддерживающей руками довольно заметный живот.

Для Мэгги и Брента это будет первый ребенок. Рождению первенца будет предшествовать еще одно радостное событие – в этом году супруги отметят три года со дня свадьбы./images/2017/may/anya/maggy30052017-pr.jpg

Напомним, церемония бракосочетания пары состоялась 28 мая в Ла-Холья – элитном районе калифорнийского города Сан-Диего. Однако снимком с церемонии актриса поделилась лишь пару дней спустя. Что уже само по себе стало большой неожиданностью для ее поклонников, ведь свою первую совместную фотографию с Брентом Мэгги опубликовала лишь после помолвки, которая состоялась в феврале 2017 года. 

Свадьба Мэгги Грейс с Брентом Бушнеллом

Для Мэгги Грейс помолвка с Брентом Бушнеллом стала второй по счету в ее “практике”:  в феврале 2015-го она объявила о своей помолвке с режиссером и сценаристом Мэттью Куком и продемонстрировала необычное винтажное кольцо. До свадьбы дело не дошло – ровно через год, в феврале 2016-го, пара рассталась. Ранее Мэгги встречалась с коллегой по сериалу “Остаться в живых” Йеном Сомерхолдером, который исполнял роль ее брата. В одном из интервью актриса призналась, что, несмотря на расставание, она и Йен до сих пор остаются очень хорошими друзьями.

Я не встречалась с большим количеством актеров, но при этом я не имею ничего против них. Йен Сомерхолдер и я до сих пор остаемся хорошими друзьями. Вы, конечно, можете согласовать графики, но это все же занимает некоторое количество времени, а у меня просто не оставалось для этого энергии, – поделилась актриса.



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