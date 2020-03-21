Самоизоляция: что дальше? Эпидемиолог – о том, каким будет «новый мир» в условиях пандемии

21.03.2020, 18:47, Новости дня

В то время как власти крупных городов в Соединенных Штатах и во всем мире вводят строгие меры по борьбе с распространением коронавируса, эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что пара недель самоизоляции не решит проблему. По их словам, люди должны быть готовы к дальнейшему ужесточению ограничений и введению новых запретов в ходе борьбы с опасным вирусом.

Доктор Дженнифер Нуццо, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в интервью «Голосу Америки» объяснила, что эти ограничения являются попыткой выиграть время для перегруженной системы общественного здравоохранения.

«Мы пытаемся сократить количество людей, которые болеют одновременно. По сути, это означает, что это растягивает [эпидемию] по времени», – сказала она, добавив, что такой подход гарантирует не меньшее количество заражений, а, скорее, позволяет управлять нагрузкой на медицинскую инфраструктуру.

Медики работают в отделении интенсивной терапии больницы Брешии, Италия, в четверг, 19 марта 2020 года. Италия стала страной с наибольшим количеством смертей, связанных с коронавирусом, превзойдя Китай

Впрочем, несмотря на все эти усилия, Нуццо ожидает, что в ближайшие дни ситуация станет намного серьезнее.

«У нас не так много дополнительных мощностей, – говорит Нуццо, – Не хватает врачей и медсестер, недостаточно средств индивидуальной защиты, сейчас мы видим нехватку важных медицинских аппаратов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких. Так что это действительно сложная ситуация».

По словам Нуццо, ученые и медицинские работники задолго до кризиса выражали обеспокоенность по поводу недостаточных возможностей системы американского здравоохранения.

В прошлом году Нуццо возглавила работу над составлением Глобального индекса безопасности в здравоохранении, совместного проекта Университета Джонса Хопкинса, некоммерческой организации «Инициатива по ядерной угрозе» и аналитиков из Economist Intelligence Unit. Уже тогда исследователи предупреждали о недостатках существующей системы при возможной вспышке опасного инфекционного заболевания. Но даже такие профессионалы, как Нуццо, не предвидели всех масштабов проблемы.

«Ситуация, в которой мы находимся в Соединенных Штатах, где мы не можем расширить масштабы лабораторных испытаний – я такого не ожидала, – говорит Нуццо, – Это казалось чем-то, с чем мы были способны справиться во время предыдущих пандемий и эпидемией, и поэтому я не ожидала, что это будет такой сложной задачей, как сейчас выясняется».

Реакция на эпидемию во всем мире привела к различным результатам, но Нуццо предупреждает, что ни одна страна, независимо от уровня ее развития, не застрахована от разрушительного удара по системе здравоохранения в результате внезапного распространения инфекций.

«Я не думаю, что существует какая-либо система здравоохранения, способная справиться с огромным ростом числа критически больных пациентов, как это наблюдается сейчас в Италии», – говорит Нуццо.

Что касается успехов, достигнутых некоторыми странами, Нуццо считает, что к этим результатам привели другие факторы.

«Очень высокая доля случаев [заболеваний в Италии] приходится на людей, которые, как мы знаем, подвержены повышенному риску осложнений и смерти, – это пожилые люди», – говорит она. – «Другие страны, такие как Южная Корея и Сингапур, которые добились немного большего успеха в своей борьбе со вспышкой, также, возможно, получили преимущество за счет того, что большая часть заболеваний пришлась на более молодых людей».

Женщина в медицинской маске на улице в Сеуле, Южная Корея

Нуццо говорит, что, по ее мнению, проблема далеко не решена даже для Китая, где власти заявили в среду, что, впервые с начала вспышки коронавируса, в стране не было зафиксировано новых случаев передачи вируса.

В настоящее время власти Китая начинают снимать ограничения в Ухане, позволяя горожанам постепенно возвращаться к экономической активности. Нуццо приветствовала такое развитие событий, сказав, что она надеется, что возвращение в строй промышленного производства в Китай уменьшит дефицит медицинского оборудования в США.

«Китай является важным производителем основных медицинских издений, таких как средства индивидуальной защиты. Поэтому нам очень нужно, чтобы они вернулись к работе. Но это поднимает вопрос о том, увеличится ли передача вируса после того, как они вернутся к работе».

По словам Нуццо, окончательным ответом на коронавирус станет вакцина, но это может произойти только через несколько лет.

«Если вся наука будет работать над этим вопросом, и после всех клинических испытаний мы найдем вакцину, которая может быть безопасной и эффективной, на это, вероятно, уйдет порядка 12 – 18 месяцев», – говорит Нуццо.

«Тем не менее, – добавляет она, – нам все еще нужно будет ее произвести, а для этого потребуются специальные средства и, вы знаете, увеличение ресурсов, которые могут даже сейчас не существовать».

«Поэтому я ожидаю, что получение количества вакцины на необходимом для нас уровне займет некоторое время после [вспышки]. Возможно, это произойдет только годы спустя», – добавляет Нуццо.

Тем временем ученые работают над определением лекарств и методов терапии, чтобы помочь в лечении этого заболевания.

Глобальный уровень смертности от коронавируса пока что невозможно подсчитать, но, по словам Нуццо, эту информацию можно почерпнуть из имеющихся сведений. По ее словам, для большей части мира «эта болезнь более смертельна, чем грипп».

Нуццо считает, что такие меры, как блокировка и самоизоляция, которые контролируют распространение вируса, имеют большое значение в борьбе с распространением инфекций. Там, где это возможно, она рекомендует контролировать стресс и тревожность с помощью физических упражнений на открытом воздухе: это позволит сделать изоляцию более управляемой.

Комментируя новое исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения, в котором говорится, что коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в каплях воздуха в течение нескольких часов, Нуццо подчеркивает, что риска заражения вирусом от дыхания все-таки нет. В исследовании, по ее словам, использовался аэрозоль для рассеивания вируса в воздухе в виде капелек, благодаря которым возбудитель оставался жизнеспособным в течение нескольких часов.

По ее словам, люди не могут выделять из себя нечто, подобное аэрозолю – капли слюны, появляющиеся при кашле или чихании, слишком тяжелые и сразу падают на землю, поэтому они не могут плавать в воздухе, заражая других людей в течение нескольких часов.