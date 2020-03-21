Отменят ли в России голосование 22 апреля?

21.03.2020, 18:47, Новости дня

Пандемия коронавируса в Европе в разгаре, правительства всех стран принимают сверхжесткие профилактические меры. Однако, когда удастся покончить с заболеванием или хотя бы укротить скорость распространения инфекции, точно предсказать пока никто не может.

На этом фоне в России все громче становятся призывы перенести назначенное указом президента Владимира Путина на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию, а также обеспечить соблюдение демократических норм при проведении плебисцита в сложившейся экстремальной обстановке.

Накануне юристы Правозащитного центра «Мемориал» и ОВД-Инфо обнародовали обращение, адресованное спецдокладчикам ООН, где утверждается, что широкое публичное обсуждение предлагаемых изменений в настоящее время невозможно из-за необходимости соблюдать карантин и в связи со строгими ограничениями на свободу собраний, которые введены по всей стране. Правозащитные организации обратились к спецдокладчикам с просьбой выработать для России рекомендации, «выполнение которых обеспечит реальное публичное обсуждение поправок».

«Одна из них — перенести всероссийское голосование по поправкам до того времени, когда введенные в связи с карантином ограничения будут отменены», – уточняется в письме.

Одновременно в обращении отмечается, что гражданское общество резко отреагировало на инициативу сверху, а открытое письмо с требованием не допустить «антиконституционного переворота» подписано десятками тысяч человек.

Параллельно группа общественных деятелей и медицинских работников опубликовала открытое письмо, в котором призвала Владимира Путина принять безотложные меры по борьбе с распространением коронавирусной пандемии, в том числе отложить голосование о поправках в Конституцию.

В петиции, в частности, подчеркивается, что промедление смерти подобно: «По опыту Южной Кореи, Китая и Италии мы знаем, что именно со 100 выявленных случаев можно говорить о начинающейся эпидемии, так как реальное число инфицированных серьезно превышает официальные данные…»

В субботу, по официальным данным, в России выявлено 306 инфицированных COVID-19. Причем, только за сутки число заболевших увеличилось на 53 человека. Подтвержденных властями случаев смерти от коронавируса нет.

Ранее Путин, выступая в аннексированном Крыму, допустил перенос мероприятия, намеченного на 22 апреля. «Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет – мы немножко его подвинем», – сказал он.

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия предложила увеличить срок досрочного и надомного голосования по поправкам в Конституцию с трех дней до недели. 22 апреля специально сделан дополнительным выходным днем.

Политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что президентский указ о голосовании в «разгул пандемии» воспринимается как кощунство. На его взгляд, если власти в таких условиях допустят голосование, то тем самым лишний раз подтвердят свою безответственность.

«Вместо того чтобы обеспечить карантинные меры и использовать государственные ресурсы для помощи социально малозащищенным слоям населения, сегодня огромные деньги уже выбрасываются на кампанию по голосованию, – говорит он. – А самое страшное, что на подобные мероприятия обычно толпами валят люди из повышенной группы риска – те, кому за 60. Это означает, что их заведомо подвергают опасности заболеть и умереть».

Власти не могут не понимать этого, обладая реальной информацией о пандемии, резюмировал политик.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко согласен с тем, что проводить массовое голосование в нынешней обстановке – необоснованный риск.

«На избирательных участках непременно образуется скопление людей. Они будут находиться в замкнутых кабинках. Это, конечно, даже при соблюдении всех мер предосторожности приведет к увеличению количества зараженных и смертности. Особенно с учетом того, что основной избиратель у нас – пожилые люди», – заключил он.