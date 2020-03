Челлендж “оставайся дома” захватил мир спорта: Месси, Свитолина и Суркис набивают туалетную бумагу

21.03.2020, 18:47, Новости дня

Суть челленджа “оставайся дома” в набивании рулона туалетной бумаги. “ГОРДОН” собрал самые яркие попытки спортсменов.

У словенского полузащитника “Динамо” Беньямина Вербича неплохо получилось с первой попытки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

It wasn’t my first try * thanks for nomination: @nikolay.shaparenko @grabo.23 @kopa_d @tkedziora94 @gregorbajde ….can you do it better? * @stojke30 @andrija_pavlovic @pierossotiriou28 @zeca_rodrigues @tadejbricelj @urosmatic8 @fdjukic1 @mzanka @manuel_t_w @irina_moroziuk и @king_kong_71 * #staythefuckhome

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7) 19 Мар 2020 в 7:01 PDT

А вот у его соотечественника баскетболиста NBA Луки Дончича получилось не так хорошо.

El #10toqueschallenge de una estrella de la #NBA como Doncic. Un monstruo del básquet, pero con los pies… * ‍ * pic.twitter.com/Nl0kIPhZIo

— SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2020

Легенда лондонского “Арсенала” Тьерри Анри придумал короткое, но эффектное исполнение челленджа.

Thierry Henry’s #StayAtHomeChallenge is different bisto. * pic.twitter.com/PNdbVmqz5G

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 20, 2020

Легенда NBA канадец Стив Нэш показал мастер-класс своим маленьким детям.

Not bad, Steve! Not bad!

* Spurs fan and @NBA legend @SteveNash takes on the #StayAtHomeChallenge! #THFC * #COYS pic.twitter.com/XRmvMUJPkP

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 19, 2020

Присоединился к челленджу и шестикратный обладатель “Золотого мяча” аргентинский форвард “Барселоны” Лионель Месси.

#10TouchesChallenge by Leo Messi

VIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7

* #CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK

— FC Barcelona (from * ) (@FCBarcelona) March 19, 2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и другие теннисисты также призвали оставаться дома оригинальным способом.

Полузащитник “Севильи” Оливер Торрес усложнил задание и набивал туалетную бумагу с закрытыми глазами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#retodelpapel #cuarentena #YoMeQuedoEnCasa *

Публикация от Óliver Torres (@olitorres10) 16 Мар 2020 в 2:48 PDT

Бывший защитник сборной Бразилии Фелипе Мело решил кардинально сменить правила челленджа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@felipemelo wins the #StayAtHomeChallenge * ‍ * *

Публикация от 433 (@433) 19 Мар 2020 в 12:50 PDT

Понабивал туалетную бумагу и президент киевского “Динамо” Игорь Суркис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

*

Публикация от Брутальний Футбол * (@brutfootball) 19 Мар 2020 в 12:34 PDT

А капитан “Шахтера” и сборной Украины Андрей Пятов вместе с телеведущим Андреем Бедняковым заставили улыбнуться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как смог Принял от @v.vatsko Передаю : @malinovskyi_18 @yarmolenkoandrey @marlosbonfim @power4timo @a.kerzhakov11 @rakitskyy_official @kriva4 ( твоя – вторая часть челленджа ) @darijosrna @voroninandrey

Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) 18 Мар 2020 в 12:44 PDT