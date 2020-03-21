В Черновцах из-за коронавируса вводят масочный режим

21.03.2020, 18:47, Новости дня

С 23 марта в Черновцах в связи с распространением в области коронавирусной инфекции вводится масочный режим. Об этом 21 марта проинформировал сайт городского совета.

Такое решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Решено с 23 марта ввести обязательный масочный режим в заведениях торговли, на рынках, в аптеках, банковских учреждениях, других объектах хозяйственной деятельности, работа которых не прекращена. Руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и подчинения, обязаны ввести обязательный масочный режим, запретить допуск на территорию предприятий, учреждений и организаций работников, посетителей без защитных масок, а также ввести температурный скрининг работников”, – сказано в сообщении.

В Черновцах также запретили въезд в город транзитного транспорта, ограничили передвижение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых, а также прекратили работу парков.

К 21 марта в Украине зафиксировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией (диагноз пациента в Луцке пока не подтвержден официально). Больше всего пациентов с COVID-19 в Черновицкой области – 25. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Украине трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.