Минфин России обнуляет таможенные пошлины на импорт лекарств

21.03.2020, 18:46, Новости дня

Антон Силуанов сообщил о создании специального фонда для поддержки регионов, чтобы они могли выполнить все первоочередные обязательства перед россиянами.

Сегодня Министерство финансов России объявило о своем решении обнулить таможенные пошлины на поставляемые в страну лекарственные препараты. Об обнулении пошлин на медикаменты и препараты сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе совещания правительства. До принятого решения поставщики выплачивали пошлины на эти товары до 20%.

Это одна из мер в списке решений правительство, принятых с целью поддержать экономику в сложившихся условиях.

Также министр Силуанов рассказал коллегам о поддержке регионов, особенно тех, где расположены предприятия по нефтедобыче и переработке сырья. В связи с обвалом цен на нефть, они несут потери, да и бюджет недополучает доходы. В связи с этим создан специальный фонд поддержки регионов, объявил глава ведомства. Фонд окажет поддержку субъектам РФ, чтобы те могли выполнить перед населением первоочередные обязательства, пишет «Российская газета».

На том же совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин предупредил руководителей предприятий о том, чтобы они не решали своих проблем, прикрываясь ситуацией с пандемией.