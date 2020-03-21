 

В Сирии найдены следы «конца света»

21.03.2020, 18:30, Разное

В Сирии специалисты нашли следы «конца света». По словам ученых, на территории поселения Абу-Хурейра удалось обнаружить доказательства масштабной катастрофы, произошедшей более 12 тысяч лет назад.
Специалисты нашли сегмент метеорита, который состоит из углерода и платины. Также в пластине содержится огромное количество нанобриллиантов и металлических шариков. Ученые отмечают, что такой сплав мог образоваться только под воздействием аномально высоких температур, которые не достигаются даже в разряде молнии.

«Если бы такая температура поднялась на Земле, ее источник растопил бы автомобиль до жидкого состояния за 60 секунд. Пока определить происхождение материала сложно, но на планете он оказался более 12 тысяч лет», – рассказали специалисты.



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