Врач рассказал о симптомах коронавируса у детей

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21.03.2020, 18:30, Новости дня

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах коронавируса у детей, а также о том, как может протекать у них заболевание, вызванное COVID-19.

В своем Instagram врач рассказал, что детский организм, как правило, легче переносит вирус. По его словам, COVID-19 у маленьких пациентов чаще всего похож на ОРВИ. Также у детей при заражении часто бывают рвота и диарея.

Комаровский пояснил, что опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями.

«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», – подчеркнул врач.

По его словам, почти все случаи гибели детей от COVID-19 связаны с тяжелыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.

Ранее в субботу глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может затронуть только пожилых людей.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.

Между тем в России создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев.



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