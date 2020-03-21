 

Станислав Садальский обвинил Тину Канделаки в “предательстве” Грузии

21.03.2020, 18:30, Разное

Артист Станислав Садальский прокомментировал недавнее заявление Тины Канделаки, в котором она призналась, что была не против стать президентом Грузии. По его словам, телеведущая в своё время в открытом стиле отказалась от этой страны и народа, отметив, что у неё греческие и армянские корни.
В своей недавней публикации в Instagram Садальский отметил, недавнее интервью Тины Канделаки является лживым. В нем ведущая рассказала, что актер некорректно повел себя по отношению к ее матери Эльвире после смерти отца Гиви. Как оказалось, знаменитости перестали общаться именно из-за этого. Сам же Садальский не согласен с таким утверждением: общение артиста и телеведущей прекратилось еще в 2008 году.

Именно тогда Канделаки в открытую отказалась от Грузии и народа, рассказав, что у неё греческие и армянские корни. Сейчас ситуация изменилась и знаменитость не прочь занять пост президента данной страны. Тем не менее, Садальский считает такой план изначально провальным.



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