 

Мнение: Мотивационные плакаты на строительстве московской инфекционной больницы

21.03.2020, 18:10, Разное

Мотивационные плакаты на строительстве московского инфекционного центра.
Выглядят простенькой перелицовкой классики плакатной пропаганды.

https://stroi.mos.ru/news/bochkariev-na-stroiploshchadkie-infiektsionnogho-tsientra-ustanovili-motiviruiushchiie-plakaty – цинк

Судя по описанию интенсивности работ, пытаются по скорости посоревноваться с китайцами, которые демонстрировали ударные темпы строоительства необходимых медицинских объектов в Ухани. По итогам завершения строительства можно будет сравнить эффективность с точки зрения сроков работ.

С учетом заявлений о том, что сроки очень сжатые, можно предположить, что и на момент окончания строительства тема коронавируса будет акутальной.

Источник: Colonel Cassad



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