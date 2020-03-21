 

Заболевший коронавирусом житель Миасса после возвращения из Испании ходил на работу

21.03.2020, 18:09, Разное

У жителя Миасса, вернувшегося 16 марта из поездки в Испанию, подтвердили инфицирование коронавирусом. Ирина Гехт, занимающая пост вице-губернатора Челябинской области, рассказала, что молодой человек после возвращения ходил на работу, поэтому медики выясняют, с кем он контактировал, и готовятся к обследованию этих граждан.
По словам вице-губернатора, житель Миасса с коронавирусом сейчас находится в больнице, где ему выделили отдельный бокс. У пациента заболевание протекает в лёгкой форме, то есть, не наблюдается повышенной температуры тела, сухого кашля или затруднённого дыхания, а лишь небольшой насморк. Девушка, с которой он отдыхал в Испании, также госпитализирована, а отец – на самоизоляции.

Ирина Гехт в беседе с журналистами интернет-портала «74.RU» также сообщила, что инфицированный коронавирусом пациент сразу не прошёл обследование, и медики получили информацию о вернувшемся из Испании жителе города из миграционной службы. В ходе опроса он также не признался, что ходил на работу и в бар, но позже эта информация выяснилась, и теперь врачи определяют круг лиц, с которыми общался пациент, чтобы взять анализы на коронавирус.



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