Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

21.03.2020, 18:09, Разное

Наргиз представила новую песню «Через огонь» в эфире НТВ. Музыку для композиции сочинил Олег Шаумаров, а слова – Ирина Эйфория.

Наргиз отметила, что композиция является ее первой работой в тандеме с продюсером Виктором Дробышем. По словам артистки, его организация не является лейблом, ввиду чего сотрудничество с ним строится на совершенно иных условиях. В свое время Наргиз должна была петь один трек с Николаем Носковым, также находящимся под крылом Дробыша. В итоге артистка пообщалась с продюсером и решила, что готова начать с ним сотрудничество.

«Наргиз является творцом самой себя. Для меня сейчас главной задачей является создание надлежащей атмосферы для того, чтобы она могла делать все. Все, что касается внешней подачи, она способна регулировать самостоятельно. Надеюсь, новое творчество будет не хуже или даже лучше, чем старое», – пояснил Виктор Дробыш.

По словам Наргиз, сейчас она занимается подготовкой новой программы и полноформатного альбома. Певица призналась, что очень хотела бы записать дуэт с Александром Ивановым, также сотрудничающим с Виктором Дробышем.