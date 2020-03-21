Тимур Бекмамбетов переснял эпизод комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в подарок Алле Крутой

21.03.2020, 18:09, Разное

Известный кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Своеобразный ремейк старой картины с новыми исполнителями стал подарком Алле Крутой в честь юбилейного дня рождения.

О работе Тимура Бекмамбетова, снявшего «на новый лад» один из самых известных фильмов Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», пояснил на странице в Instagram композитор и исполнитель Игорь Крутой. Знаменитость отметил, что эпизод является подарком для сестры, которая также участвовала в съёмках, сыграв роль царицы. Ивана Грозного на экране воплотил «король российской эстрады» Филипп Киркоров, также в кадрах можно увидеть самого режиссёра Бекмамбетова и Николая Баскова.

В подписи к видео Игорь Крутой констатировал, что юбилейный фильм по мотивам любимой публикой комедии получился «весёлым и неординарным». Композитор написал слова благодарности в адрес всех задействованных в проекте, без великолепной игры которых эпизод таким вряд ли бы получился.