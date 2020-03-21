 

Тимур Бекмамбетов переснял эпизод комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в подарок Алле Крутой

21.03.2020, 18:09, Разное

Известный кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Своеобразный ремейк старой картины с новыми исполнителями стал подарком Алле Крутой в честь юбилейного дня рождения.
О работе Тимура Бекмамбетова, снявшего «на новый лад» один из самых известных фильмов Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», пояснил на странице в Instagram композитор и исполнитель Игорь Крутой. Знаменитость отметил, что эпизод является подарком для сестры, которая также участвовала в съёмках, сыграв роль царицы. Ивана Грозного на экране воплотил «король российской эстрады» Филипп Киркоров, также в кадрах можно увидеть самого режиссёра Бекмамбетова и Николая Баскова.

В подписи к видео Игорь Крутой констатировал, что юбилейный фильм по мотивам любимой публикой комедии получился «весёлым и неординарным». Композитор написал слова благодарности в адрес всех задействованных в проекте, без великолепной игры которых эпизод таким вряд ли бы получился.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Учёные обнаружили в глубине Луны остатки планеты Тейя

19.03 / Playboy останется без печатной версии уже в этом году

27.02 / Мнение: Чем лучше — тем хуже, корпоративная пенсия и пустые брокерские счета

03.02 / Досье о Трампе и проститутках в Москве было «сфабриковано» бывшим шпионом MI-6

17.02 / Алла Пугачева мечтает посмотреть на свадьбы близнецов Лизы и Гарри

11.02 / Названы необычные факты об изменении скелета современного человека

13.03 / Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

11.03 / Личное: Без сбоев – опять залёт!

23.02 / Дети Анны Банщиковой устроили дома творческую мастерскую

20.03 / Microsoft представила улучшенный DirectX 12 Ultimate

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска