Соловьев процитировал басню Крылова в ответ на обвинения США в адрес России

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21.03.2020, 18:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление Госдепартамента США, обвинившего Россию в якобы «враждебных действиях в энергетической сфере».

В комментарии ФАН Соловьев заявил, что американцы ошибочно приняли за российскую свою собственную модель поведения на мировой арене.

«Разве РФ вводила какие-нибудь санкции против их заводов – или трубопроводов, если они у них есть? Может быть, мы как-то пытаемся ограничить перемещение американских танкеров, перевозящих сжиженный газ? Нет! Все как раз наоборот: это США чинят препятствия «Северному потоку – 2» и «дочкам» «Роснефти», – отметил теле- и радиоведущий.

По его мнению, сотрудники американского внешнеполитического ведомства живут в «каком-то своем виртуальном мире».

«Может, они волнуются? Или нервничают? Боятся, что Европа закупает у нас энергоресурсы? Так американцы вроде бы всегда выступали за конкуренцию и свободный рынок. Ну не стали мы работать с ОПЕК, в чем проблема-то? США, кстати, тоже не состоят в этой структуре. Какие-то басни Крылова начинаются, ей-богу. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать» – в этой цитате из рассказа известного баснописца заключается вся суть политики Соединенных Штатов», – подчеркнул Соловьев.

Он напомнил также, что в большинстве своем введенные в отношении РФ западные санкции пошли на пользу нашей стране. «Российская Федерация смогла загодя перестроить свою экономику, и, таким образом, мы были готовы встретить эпидемию коронавируса и вызванное ею падение цен на нефть во всеоружии еще задолго до ее появления. Так что пускай вводят еще санкции, если хотят – наша экономика станет от этого только здоровее», – заключил телеведущий.

Ранее в субботу МИД подчеркивал, что утверждения американской стороны о наличии у РФ «энергетического оружия» являются инсинуациями. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ссылками на «внешнего врага» и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества представители США давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании сотрудничества с Россией.

В Госдепе США ранее обвинили Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере. Американская сторона назвала Россию «враждебным игроком».

Сообщалось, что США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.



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