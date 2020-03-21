 

«Не вызывают ощущения какого-то драматизма». Сечин — о низких ценах на нефть

21.03.2020, 18:06, Разное

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания была готова к снижению цены на нефть после выхода РФ из сделки по уменьшению добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Интерфакс.

«Ну, стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — сказал Сечин. По его мнению, ОПЕК+ уже утратила свое значение, и на баланс нефтерынка влияют другие факторы: политические, санкционные, распространение коронавируса, состояние рынка потребления и стагнация экономики.

Сечин заявил, что смысла в дальнейшем сокращении добычи нет, а для сохранения доли на рынке необходимо ее наращивать «даже при текущей конъюнктуре». «А цена, она корректируется. А вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда», — отметил глава «Роснефти».

Он считает, что в конце 2020 года цена на нефть может вернуться на уровень до 60 долларов за баррель, «если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка». По мнению Сечина, нынешние цены «не позволяют эффективно добывать сланцевую нефть», и рынок должен откорректироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    «Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава «Роснефти» обвалил рубль и при чем тут Рейган

«Роснефть» может вести добычу без дополнительных вложений в геологоразведку на том же уровне 22 года, при этом не снижая объемов, утверждает Сечин. Он также рассказал, что у компании низкая себестоимость добычи — 3,1 долларов за баррель.

Напомним, из-за пандемии коронавируса снизился спрос на нефть, после чего значительно упали цены на топливо. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти, на фоне чего цена Brent рухнула более чем на 30%. В результате на фондовых рынках произошел обвал цен, российский рубль стал падать.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Зарубежные медики назвали признаки приближающегося обморока

02.02 / Сергей Бодров-старший показал, как живет в США

16.03 / Медики опровергли 5 основных мифов о послеродовой депрессии

17.03 / Перенёсший инсульт Носков после концерта самостоятельно покинул сцену

12.03 / Мнение: После тестирования

10.03 / Мнение: Почему трудами праведными не нажить каменных палат

21.02 / Звезду фильма «Особенности русской бани» Николая Тонского нашли дома мертвым

26.02 / Мнение: Грешное дело?

11.03 / Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу «Великолепный век» Озану Гювену

11.03 / Стартовали продажи доступного смартфона Realme 6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска