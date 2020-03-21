«Не вызывают ощущения какого-то драматизма». Сечин — о низких ценах на нефть

21.03.2020, 18:06, Разное

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания была готова к снижению цены на нефть после выхода РФ из сделки по уменьшению добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Интерфакс.

«Ну, стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — сказал Сечин. По его мнению, ОПЕК+ уже утратила свое значение, и на баланс нефтерынка влияют другие факторы: политические, санкционные, распространение коронавируса, состояние рынка потребления и стагнация экономики.

Сечин заявил, что смысла в дальнейшем сокращении добычи нет, а для сохранения доли на рынке необходимо ее наращивать «даже при текущей конъюнктуре». «А цена, она корректируется. А вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда», — отметил глава «Роснефти».

Он считает, что в конце 2020 года цена на нефть может вернуться на уровень до 60 долларов за баррель, «если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка». По мнению Сечина, нынешние цены «не позволяют эффективно добывать сланцевую нефть», и рынок должен откорректироваться.

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«Роснефть» может вести добычу без дополнительных вложений в геологоразведку на том же уровне 22 года, при этом не снижая объемов, утверждает Сечин. Он также рассказал, что у компании низкая себестоимость добычи — 3,1 долларов за баррель.

Напомним, из-за пандемии коронавируса снизился спрос на нефть, после чего значительно упали цены на топливо. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти, на фоне чего цена Brent рухнула более чем на 30%. В результате на фондовых рынках произошел обвал цен, российский рубль стал падать.