Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали закрыть

21.03.2020, 17:53, Новости дня

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запрет на посещение вступает в силу с субботы, 21 марта. Контроль за исполнением постановления возложен на глав территориальных органов Роспотребнадзора по столице и территориальным округам.

«В случае невыполнения постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», – предупредили в ведомстве.

В РФ предпринят целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.