В Крым новая инфекция попала через Украину

21.03.2020, 17:50, Новости дня

В Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Заразился мужчина, недавно побывавший во Франции. Крымчанин вернулся домой через границу с Украиной, которую он пересекал в автомобильном пункте пропуска.

Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, при пересечении границы заразившийся мужчина не сообщил о том, что находился в стране, неблагополучной по коронавирусу. Его отправили в больницу с симптомами ОРВИ. Мужчину поместили в отдельный бокс, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Определен круг людей, с которыми контактировал заболевший по возвращении на родину. Сейчас все эти люди изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение, проводятся лабораторные исследования.

Выяснилось, что крымчанин ездил во Францию по украинскому биометрическому паспорту. Он возвращался домой неделю назад с женой и детьми на машине. У родственников мужчины диагноз "коронавирус" не подтвердился, пишет "Интерфакс".

По последним данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе один в Крыму. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 306 заболевших.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. С 18 марта до 1 мая участок российско-украинской границы на севере Крыма закрыт для въезда иностранцев.