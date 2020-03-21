Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

21.03.2020, 17:50, Новости дня

Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.

Из Южной Америки россиян придется вывозить сначала в Европу регулярными рейсами,а затем уже в Россию "Аэрофлотом".

21-23 марта планируются следующие вывозные рейсы​​​. "Аэрофлот" — 6 рейсов из Будапешта (Венгрия), 1 рейс из Каира (Египет), 2 рейса из Кишинева (Молдавия), 2 рейса из Лиссабона (Португалия), 2 рейса из Ларнаки (Кипр). "Сибирь" — 1 рейс из Тенерифе (Испания)".В пятницу из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями было доставлено 3889 человек, информировали в Росавиации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о решении вывезти соотечественников из Марокко. Схема вывоза прорабатывалась с учетом того, что люди находятся в разных районах страны.

Режим ЧП, введенный в Марокко, среди прочих мер предусматривает ограничения на передвижения внутри страны. Опасаясь распространения коронавируса, королевство с 15 марта приостановило авиасообщение со всеми странами мира.