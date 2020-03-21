 

Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

21.03.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил званием Героя Труда министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что звание Лаврову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Также звание Героя Труда присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» Александру Островскому.

В субботу Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей. Глава МИД рассказал, как после окончания МГИМО начал свою дипломатическую карьеру в посольстве СССР на Шри-Ланке и что ему запомнилось в то время больше всего.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Рубль вырос к доллару и евро

19.02 / Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты России

14.03 / Четвертый за день «заминированный» самолет совершил посадку

15.02 / В Москве китаец отдал 11 миллионов рублей за несуществующие медицинские маски

07.02 / Гимнастка Солдатова объяснила, почему с порезом попала к психиатрам

17.02 / На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар

19.02 / ЕК приняла цифровую стратегию о правовых нормах для искусственного интеллекта

16.03 / Рада завтра может провести внеочередное заседание по вопросу противодействия коронавирусу

14.02 / Русский вклад в победу “Оттавы”: гол Наместникова, пас Анисимова

27.02 / Российскую армию решили оснастить VR-шлемами для отработки прыжков с парашютом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска