Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

21.03.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил званием Героя Труда министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что звание Лаврову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Также звание Героя Труда присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» Александру Островскому.

В субботу Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей. Глава МИД рассказал, как после окончания МГИМО начал свою дипломатическую карьеру в посольстве СССР на Шри-Ланке и что ему запомнилось в то время больше всего.