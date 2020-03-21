 

Сенатор Берр просит провести этическую экспертизу его действий по продаже акций

21.03.2020, 17:38, Новости дня

Сенатор Ричард Берр обратился с просьбой в сенатский Комитет по этике провести этическую экспертизу проведенной им в прошлом месяце сделки по продаже акций на 1,7 млн долларов до обвала на биржах, связанного с пандемией коронавируса. Берр и ряд других сенаторов, заранее продавших свои акции, подверглись суровой критике за свои действия.

Берр, который возглавляет Комитет по разведке, отрицает, что его решение о продаже акций было связано с информацией, полученной им во время секретного брифинга в Конгрессе. Он заявил, что полагался в своих действиях исключительно на открытые источники информации в прессе.

В пятницу он направил письмо в Комитет по этике, попросив «максимально открыто провести полное расследование этого вопроса».

Республиканец Берр стал одним из нескольких законодателей, недавно продавших большое количество акций сразу после проведения в Конгрессе секретных брифингов, на которых законодателям рассказали о возможном влиянии пандемии коронавируса на фондовые рынки.

Республиканка Келли Лоффлер, представляющая в Сенате штат Джорджия, также продала акции на более чем 1 млн долларов в последние несколько недель. Лоффлер заявила в пятницу в интервью CNBC, что акции были проданы «по решению наших инвестиционных менеджеров», и сказала, что она и ее муж узнали о продаже уже по факту состоявшейся сделки. Муж Лоффлер, Джеффри Крейг Спречер, является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи.

Два других сенатора – демократ Дайанн Файнстайн и республиканец Джеймс Инхоф – также, как сообщается, провели существенные финансовые операции на фондовом рынке после брифингов в Конгрессе о последствиях COVID-19.

В феврале Файнстайн продала акции на сумму от 1,5 до 6 млн долларов, в то время как Инхоф в конце января продал ценные бумаги на примерно 400 тысяч долларов. Оба сенатора отрицают, что они присутствовали на закрытых брифингах в Сенате по коронавирусу, участие в которых могло бы «помочь» им в принятии решений.

Членам Конгресса, сотрудникам Конгресса и федеральным чиновникам запрещено использовать инсайдерскую информацию в своих финансовых интересах.

Правозащитная организация Common Cause заявила, что подает жалобы в Министерство юстиции и Комиссию по ценным бумагам и биржам против всех четырех сенаторов.

На пресс-конференции в Белом доме в пятницу президента Дональда Трампа спросили, «обеспокоен ли он тем, что члены Конгресса используют информацию, полученную во время брифингов, для продажи акций и получения прибыли».

Президент заявил, что «возможно» эти инциденты будут расследованы: «Они говорят, что не сделали ничего плохого. Я считаю… их всех очень достойными людьми».

Критики – как демократы, так и республиканцы – призвали Берра и Лоффлер подумать об отставке или, как минимум, обстоятельно объяснить обстоятельства продажи акций.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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