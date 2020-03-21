Абхазские выборы пройдут без российских наблюдателей

21.03.2020, 17:38, Новости дня

ТБИЛИСИ – Повторные выборы де факто президента Абхазии пройдут в воскресенье, 22 марта. На пост главы сепаратистского региона Грузии претендуют три кандидата: лидер оппозиции и бывший глава Службы госбезопасности Аслан Бжания, де факто министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава местного МВД Леонид Дзапшба.

При этом еще две недели назад было неясно, сможет ли Аслан Бжания принять участие в выборах. Причина была в том, что также, как и перед предыдущими выборами, которые должны были состояться в июле 2019 года, Бжания и на этот раз тяжело заболел. Как подозревают его сторонники, он был отравлен. Хотя официальным диагнозом Бжании был – «двухсторонняя полисегментарная пневмония».

В отличие от нынешних выборов, в прошлом году Аслан Бжания не смог принять участие в президентской гонке. В результате протестов выборы тогда были перенесены с июля на август для того, чтобы Бжания смог принять в них участие, однако из-за состояния его здоровья это оказалось невозможным. На выборах тогда победил Рауль Хаджимба, которого поддерживал Кремль, тем не менее после волны протестов в Абхазии, 12 января Хаджимбе пришлось уйти в отставку.

Выборы во время пандемии коронавируса

Несмотря на определенные запреты, которые были введены в Абхазии на фоне глобального распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, местные власти решили не отменять встречи абхазских кандидатов в президенты с избирателями, а также свадьбы и поминки. Как утверждает главный санитарный врач региона, в Абхазии нет больных коронавирусом, и соответственно, «это совершенно безопасно».

При этом, согласно распоряжению и. о. президента Валерия Бганбы, в Абхазии запретили проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, в школах объявили досрочные каникулы, а также было рекомендовано приостановить учебный процесс в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных кружках, спортивных и танцевальных секциях.

В свою очередь, в Тбилиси заявляют, что в Абхазии, также, как и в Цхинвальском регионе, нет квалифицированных специалистов для лечения COVID-19 и предлагают помощь. Примечательно, что в столице Грузии функционирует Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, где возможно определить коронавирусную инфекцию приблизительно за 12 часов.

Тем не менее, Сухуми и Цхинвали пока отказываются от предложения Тбилиси.

Сепаратистский регион 18 марта посетила делегация Всемирной организации здравоохранения в следующем составе: руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте, координатор программы по чрезвычайным ситуациям Раду Коджокару, эксперт Абдубуа Маруфов, а также постоянный координатор ООН и постпред Программы развития ООН (UNDP) Луиза Винтон.

Делегация провела встречи с сепаратистскими властями и передала им определенное количество медицинского оборудования, средств и медикаментов для борьбы с коронавирусом.

Примечательно, что за визит в Абхазию и оказанную помощь согражданам на оккупированной Россией территории благодарность ООН и ВОЗ высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

20 марта абхазские власти заявили, что в регион были доставлены российские средства для диагностики нового коронавируса. В то же время, согласно официальной информации, исследования будут проводиться только в случае наличия у больных «тяжёлых симптомов» характерных для COVID-19.

Без российских наблюдателей

Из-за угрозы коронавируса выборы де факто абхазского президента пройдут без российских наблюдателей.

«Мы решили, что не имеет смысла это делать на сегодняшний день», – заявил журналистам глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Что касается других сепаратистских регионов на территории бывшего СССР, которые обычно представлены на подобных мероприятиях, только Южная Осетия высказала готовность наблюдать за ходом голосования в Абхазии.

В выборах де факто президента Абхазии примут участие зарегистрированные 127 тысяч 232 избирателя. Помимо Абхазии, избирательные участки откроются в Москве и Черкесске. По местным законам, для того чтобы стать президентом, необходимо получить более 50% голосов. В противном случае, объявляется второй тур выборов.