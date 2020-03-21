Брат Кейт Миддлтон отменил свадьбу из-за коронавируса

21.03.2020, 17:35, Разное

В то время как принцесса Беатрис все еще надеется обменяться клятвами со своим возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци на небольшой церемонии в Сент-Джеймсском дворце в мае этого года, а ситуация требует значительных корректировок, брат герцогини Кембриджской решил не менять ни пункта в свадебном торжестве со своей французской невестой Ализе Тавене, а попросту отменить… саму свадьбу.

Это очень печально, но в сложившихся условиях играть свадьбу было бы просто нецелесообразно, –

подтверждают друзья пары изданию Daily Mail.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Своей возлюбленной, 29-летней Ализе Тавене, 32-летний Джеймс Миддлтон сделал предложение в октябре прошлого года, надев на безымянный палец невесты кольцо с сапфиром, очень похожее на кольцо принцессы Дианы, которое принц Уильям надел на палец Кейт во время их помолвки. Сыграть свадьбу пара планировала уже этим летом. Приглашения на церемонию получили не только британские родственники Джеймса и его друзья, но и французские гости – со стороны невесты. Однако пандемия COVID-19 разрушила все планы пары на веселую англо-французскую свадьбу.

Они предпочли подождать, пока все их гости смогут – и будут счастливы – присутствовать на церемонии, -пояснили инсайдеры.

Напомним, с 29-летней Ализе Тевене, уж очень похожей на его прежнюю девушку актрису Донну Эйр, Джеймс познакомился в прошлом году в клубе South Kensington. В заведение брат герцогини Кембриджской по обыкновению пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Девушка не смогла устоять, чтобы не погладить собаку. А дальше было все как в романтичных фильмах:

После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта дать ей записку со словами: “Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?” И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой, -рассказывали в интервью друзья Миддлтона.

В январе этого года Джеймса и Ализе видели во время семейного отдыха на карибском острове Сент-Бартс. Не замечая папарацци, они наслаждались друг другом и целовались.

Об Ализе Тевене известно не очень много. В Великобританию девушка переехала шесть лет назад. До этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии, поэтому уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов из Лондонского университета королевы Марии. А теперь еще и самый завидный жених Лондона.

До знакомства с Ализе Джеймс пять лет встречался с телеведущей Донной Эйр. В январе 2018 года они приняли решение расстаться.