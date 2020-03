УЕФА по ошибке опубликовал информацию о сохранении названия Евро 2020, несмотря на перенос на 2021 год

21.03.2020, 17:31, Новости дня

20 марта УЕФА на официальной странице в Twitter опубликовал информацию о том, что Евро 2020 не изменит название, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.

Через несколько часов организация опубликовала еще одно сообщение, в котором указала, что предыдущая информация была опубликована ошибочно.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020

На самом деле решение о переименовании или сохранении текущего названия турнира еще не принято.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу из-за распространения коронавирусной инфекции. Новая дата проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на день 21 марта в мире зарегистрировано 277 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 561.