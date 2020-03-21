 

Пасечник запретил въезд в ОРЛО граждан с подконтрольной Киеву территории, въезд из РФ разрешен

21.03.2020, 17:31, Новости дня

Глава террористической организации “ЛНР” Леонид Пасечник запретил с 0.00 23 марта въезд на оккупированную территорию Луганской области “в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа”. Об этом говорится в его указе, сообщает подконтрольный сепаратистам “Луганский информационный центр”.

Обеспечить выполнение указа поручено “МГБ ЛНР”.

С 16 марта на неподконтрольную территорию украинские пограничники пропускают только людей, которые там прописаны. Из ОРДЛО могут въехать те, кто зарегистрирован на подконтрольной территории.

Пропуск в ОРЛО лиц с территории России не запрещался.

В РФ с 17 марта могут въехать только жители оккупированной части Украины, у которых есть российский паспорт.

В России, по информации ТАСС, выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. В Украине известно о 41 заболевшем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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