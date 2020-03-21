В Харьковской и Тернопольской областях ввели режим чрезвычайной ситуации

21.03.2020, 17:31, Новости дня

В Харьковской и Тернопольской областях местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что режим ЧС вводится в связи с тем, что накануне у жительницы Харькова был подтвержден коронавирус.

“Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были ли среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация осложняется, считаем необходимым ввести с сегодняшнего [режим] чрезвычайной ситуации в регионе”, – цитирует Кучера сайт Харьковской ОГА.

Управления развития транспортной инфраструктуры ХОГА должно проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий на этот случай. Кроме того, на заседании комиссии обсуждалась возможность ужесточения карантинных мер в области, в частности, введения обязательного масочного режима в транспорте и торговых центрах.

Режим ЧС в Тернопольской области будет введен с 21 марта, сообщил на брифинге мэр Тернополя Сергей Надал. Он уточнил, что решение о введении чрезвычайной ситуации в области было принято 20 марта, в городе – 21 марта.

“Кроме тех мероприятий, которые были введены раньше, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести дополнительные меры: приостановка работы общественного транспорта с понедельника, 23 марта. Троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы, чтобы доставлять на работу сотрудников медицинских учреждений, коммунальных служб, правоохранительных органов, сотрудников предприятий, которые производят продукты питания. Для [остальных] жителей Тернополя общественный транспорт будет недоступен, поэтому надо будет передвигаться или на собственном транспорте, или пешком”, – сказал Надал.

На въездах в Тернополь, сообщил он, будут установлены контрольные посты, на которых будут проводить температурный скрининг въезжающих.

По состоянию на вечер 20 марта режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве. В этих областях были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 20 марта первые случаи заражения подтвердили во Львове, Тернополе и Харьковской области. Власти Львовской области о введении режима ЧС пока не объявляли.

К 21 марта в Украине зафиксировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией (диагноз пациента в Луцке пока не подтвержден официально). Пациенты с COVID-19 есть в Черновицкой (25), Киевской (три), Житомирской (два), Ивано-Франковской (два), Днепропетровской (два), Донецкой (один), Харьковской (один), Львовской (один), Тернопольской (один), Волынской (один) областях и Киеве (три). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.