 

Итальянский медик предостерег молодых людей от коронавируса

21.03.2020, 17:30, Разное

Новый тип коронавируса несет в себе угрозу для всех людей, включая молодежь, а не только для пожилых. Об этом рассказал руководитель отделения интенсивной терапии одной из итальянских клиник Антони Песенти.
По словам специалиста, недуг опасен и для молодых людей. На сегодняшний день в Италии около 50% пациентов в тяжелом состоянии моложе 65 лет. Не редко встречаются пациенты 20-летнего и 30-летнего возраста, и они также тяжело переносят заболевания, как и граждане преклонного возраста. Главное различие между ними заключается в состоянии иммунной системы – молодежь имеет больше шансов выжить, подчеркнул медик.

Напомним, 11 марта в ВОЗ эпидемию коронавируса пандемией. На сегодняшний день заразились более 280 тысяч людей, 11,5 тысяч случаев – летальные, пишет издание «Газета.ru». В Российской Федерации зафиксировано 253 случая COVID-2019 по состоянию на 21 марта.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Скандалы: Небо. Самолет. Министр

04.02 / Мнение: Russische Musik: Poluschko Pole

26.02 / Пассажиров метро Москвы эвакуировали из-за внезапной проверки

15.02 / В Facebook Lite появился «темный режим» Dark Mode

23.02 / OnePlus 8 Pro засветился на фотографиях

20.03 / Все нипочем: Кэти Холмс с дочерью Сури Круз и новыми питомцами на прогулке в Нью-Йорке

05.03 / Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована

19.02 / Готовящийся к дебюту Samsung Galaxy M31 показали с разными цветами корпуса

19.02 / Мнение по делу ЮКОСа: Какими бедами грозил проигрыш…

05.03 / Ольга Бузова и Давид Манукян по утрам обожают «нюхать друг друга»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска