Итальянский медик предостерег молодых людей от коронавируса

21.03.2020, 17:30, Разное

Новый тип коронавируса несет в себе угрозу для всех людей, включая молодежь, а не только для пожилых. Об этом рассказал руководитель отделения интенсивной терапии одной из итальянских клиник Антони Песенти.

По словам специалиста, недуг опасен и для молодых людей. На сегодняшний день в Италии около 50% пациентов в тяжелом состоянии моложе 65 лет. Не редко встречаются пациенты 20-летнего и 30-летнего возраста, и они также тяжело переносят заболевания, как и граждане преклонного возраста. Главное различие между ними заключается в состоянии иммунной системы – молодежь имеет больше шансов выжить, подчеркнул медик.

Напомним, 11 марта в ВОЗ эпидемию коронавируса пандемией. На сегодняшний день заразились более 280 тысяч людей, 11,5 тысяч случаев – летальные, пишет издание «Газета.ru». В Российской Федерации зафиксировано 253 случая COVID-2019 по состоянию на 21 марта.