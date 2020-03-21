Акция #МыВместе стартовала в России

21.03.2020, 17:30, Новости дня

В воскресенье, 21 марта, в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

«Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Также в рамках акции #МыВместе крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома.

Напомним, в РФ предпринят целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что РФ предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса. Организация хвалила Россию за хорошую готовность к противодействию распространения инфекции.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.