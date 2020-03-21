 

В Новокуйбышевске задержали полную оружия и боеприпасов машину

21.03.2020, 17:30, Разное

В Новокуйбышевске правоохранительные органы задержали иностранный автомобиль с оружием и боеприпасами. Транспортным средством марки Toyota управлял местный житель 71 года рождения.
В машине находились 24 единицы вооружения, среди которых боеприпасы ВОГ, автомат МР-5, несколько пистолетов и пулеметов. Также в салоне нашли более 700 патронов нескольких калибров. По предварительным данным, инцидент произошел на Самарском шоссе 20 марта в ночное время.

Большая часть боеприпасов была признана пригодной для ведения стрельбы. По факту обнаружения оружия начато уголовное делопроизводство. Мужчину, управлявшего автомобилем, поместили под стражу.



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