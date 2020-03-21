Мнение: Причины для неодобрения власти, коронавирус против полиции и расследование Навального по Симоньян

21.03.2020, 17:20, Разное

1. Николай Бердяев писал: «государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, что бы помешать ей окончательно превратиться в ад». С этой точки зрения, главную свою проверку на эффективность государство проходит в периоды кризисов. Блогер boldogg приводит список оснований, достаточных, по его мнению, для того чтобы считать, что власть со своими задачами не справляется:

https://boldogg.livejournal.com/434109.html

Итак, чтобы я её не одобрил, власть должна:

– допустить революцию, переворот, нечто в таком роде – полагаю, суть ясна;

– закрыть границы на выезд;

– допустить ситуацию, в которой зарплату по два года не платят;

– ситуацию, при которой зарплата 20 – 30 долларов – и да, при этом её ещё и не платят;

– влипнуть в войну, на которую массово погонят призывников, исключая случаи прямого нападения извне – да и то, на то и власть, чтобы ситуации такого нападения не допускать;

– допустить ситуацию, когда в кранах нет воды, в розетках электричества, не ходит метро, не работают магазины – или работают, но в них пусто;

– развязывает массовые репрессии по формальным и/или идеологическим признакам;

– допускает повышение уровня преступности, при котором фоновая безопасность становится низкой настолько, что обыватель, особо не рискующий, особо никуда не лезущий подвергается серьёзной опасности (самый трудноформализуемый пункт – как чётко измерить и установить уровень серьёзности опасности – не вполне ясно).

Вот, такого рода вещи. Список не полный, конечно. Но по-моему общий смысл понятен. Власть должна обеспечивать некое общее нормальное течение жизни, общее приличное положение вещей – и я не одобрю её, если она с этим не справляется, либо справляется слишком высокой ценой.

2. Забавное видео. Недовольная француженка чихает в лицо полицейскому, надеясь заразить того коронавирусом:

https://www.youtube.com/watch?v=033k21F0qrM

Вообще, полицейским на Западе сейчас непросто. В США, например, полицейские вынуждены просить преступников не совершать преступления во время эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/03/15/stop_please/

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», — говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», — отметили в департаменте полиции.

3. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов опубликовал разбор оппозиционного расследования по деятельности Маргариты Симоньян, главного редактора RT:

https://a-nikolov.livejournal.com/478738.html

Похоже, что господа оппозиционеры выдали непроверенную информацию. Странно, что объектом для нападок была выбрана глава телеканала, который работает в основном на иностранную аудиторию, а не на внутрироссийскую.