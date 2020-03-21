 

Диетологи рассказали о правильном приготовлении каш для укрепления иммунитета

21.03.2020, 17:17, Разное

Весной, в период нестабильных погодных условий, а также ввиду пандемии коронавируса COVID-19 очень важно заниматься укреплением иммунитета. В этом поможет не только употребление витаминов, но и правильно приготовленная пища. Диетологи дали советы относительно того, как готовить наиболее полезные каши.
В первую очередь специалисты советуют вводить в рацион большее количество обогащённых ценными микроэлементами и витаминами свежих овощей, фруктов и зелени. Большинство видов круп также очень полезны для организма, в частности, для укрепления иммунитета, однако важно правильно их приготовить. Перед варкой каш диетологи рекомендуют замачивать крупу в холодной воде, выдерживая от 4 до 6 часов. Таким образом продукт освобождается от фитиновой кислоты, что в свою очередь помогает ему быстрее усваиваться, не теряя полезные вещества.

Также для укрепления иммунитета полезно употреблять квашеные яблоки и капусту, но при их приготовлении желательно не использовать уксус. В ежедневном рационе в достаточном количестве должна присутствовать богатая цинком, белками, витаминами A, B и C пища – мясо птицы, морепродукты, злаковые, а вот употребление сахара, напротив, нужно сокращать.



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