 

«Верх цинизма»: Собчак упрекнула Канделаки в продаже защитных масок в 100 раз дороже

21.03.2020, 17:17, Разное

Известные медиаличности Ксения Собчак и Тина Канделаки когда-то были лучшими друзьями, но уже много лет находятся в состоянии перманентной войны, достигшей апогея. Недавно состоялся очередной обмен обвинениями, и жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку в реализации защитных масок по завышенным ценам.
Как принято в среде «заклятых подруг» продолжился поиск «скелетов в чужих шкафах». Собчак обвинила Канделаки в построении «бизнеса на крови», отметив, что в условиях пандемии коронавируса продавать медицинские маски в сто раз дороже, чем они стоят в аптеке, — «это верх цинизма». Она сравнила предпринимательскую деятельность знаменитости с поведением тех, кто во время войны скупал драгоценности в обмен на хлеб. Особенно возмущена Ксения Собчак тем, что бывшая подруга делает это под собственным брендом, оправдываясь отсутствием средств защиты, которые «сейчас не купить». Канделаки попыталась апеллировать тем, что маски нужны сотрудникам её компании. Сразу же телеведущая направила ответный «удар», заявив, что обвинительница сама рекламирует одновременно несколько фирм.

Обмен колкостями продолжили упреки в использовании связей мужа и чувстве безнаказанности при отмывании денег. Пользователи Сети в большинстве своем поддержали Ксению Собчак, встали на её сторону, согласившись, что спекуляция на защитных средствах в условиях эпидемии COVID-19 является недопустимой.



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