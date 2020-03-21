Личное: Сися Собчак

21.03.2020, 17:11, Разное

Вот и на улице Ксении Собчак случилась радость. Муж, уже не питавший влечения к домашнему животному, потому что получил элитное жильё от Собянина, снова потрогал жену за грудь.

Да, пусть видео — постановка, чтобы привлечь внимание. Но это — хоть что-то, и лучше, чем ничего, для ненужной бабы, верно? На какой ещё секс она может рассчитывать с такой вот рожей?



И это я ещё в макияже! Фото: Соцсети

Константин Богомолов безусловно мерзавец. Манипулирует некрасивой Ксюшенкой ради хайпа. Ксюша же, вместе со своими комплексами неполноценности, хочет, как и Лолита Милявская, доказать всем, что иногда и её дерут.

А вообще, очень странно смотреть, как уроды совокупляются. Ждёшь нечто прекрасное, а видишь вот это:

Видео: Соцсети

Простите. Я не хотела травмировать вас. Надеюсь, в ресторане никого не вырвало. Понимаю, что случка богомола с самкой, похожей на лошадь, может вызвать стресс и отвращение к сексу в принципе.

Вопрос, однако, тут глубже: представьте себе, что карантин продлится не месяц-два, а полгода. Корпоративов нет, нет ни концертов, ни спектаклей, ни ледовых шоу.

Чёрные дырки засядут дома без денег, и, чтобы привлечь внимание, начнут драть друг друга на камеру.

А что они ещё умеют-то? Только грязно совокупляться.

Рудковская, вместо завтрака, заставит Плющенко на шарнирах осваивать тантра-йогу и вывалит потом эти пытки в Эскортограм. После ежедневных испражнений в бабу Ягу, Евгений окончательно развалится на запчасти, а бедный сын их, Гномик, спрячется от беспредела в чулан.

Наркопитомец бабы Яги, радуясь отсутствию концертов в Самаре, сторчится где-нибудь в наркопритоне. Лолита Милявская, нарядившись в жабу, снова заявит, что у неё, в отличие от всех вас, есть секс.

Полина Гагарина отравит творожком мужа. Певица Глюкоза, одичав без ласки, заведёт садовника, пока Чистяков самоизолируется в эскорт-агентстве.

Больше всего меня тревожит судьба инста-писечек. Границы с ОАЭ закрыты, заработков нет. Придётся им выходить на улицу, устроиться в Яндекс.Отраву и разносить коронавирус с гонорей прямиком по квартирам со скидкой.

Какие стримы нас ждут на самоизоляции, трудно даже вообразить.

Так что, предупреждаю, видео рыхлой сисечки Ксюши — это лишь первый звоночек. К концу карантина мы будем знать все трещинки всех наших дыр.