 

Заболевший Алексей Воробьёв рассказал о снижении температуры и улучшении самочувствия

21.03.2020, 17:09, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель и киноактёр Алексей Воробьёв недавно рассказал подписчикам в Instagram о том, что заболел и плохо себя чувствует. В недавней публикации артист написал об уже снижающейся температуре и улучшающемся состоянии здоровья.
Опубликованный недавно в соцсети роликАлексей Воробьёв снимал прямо в кровати, показав электронный термометр, на котором можно было увидеть показатели температуры выше 38˚C. Тогда исполнитель говорил о непонятной для него природе резко ухудшившегося состояния и обратился к поклонникам с просьбой пока не присылать ему мемы на темы болезней, так как подобный юмор он оценить не в состоянии. В одном из последних постов Воробьёв снова продемонстрировал градусник, но уже с температурой чуть выше 36˚C. Своё состояние певец оценил, как «приближённое к хорошему», а относительно внешнего вида заметил, что «можно и лучше».


В комментариях фолловеры желают Алексею Воробьёву отличного самочувствия и поскорее избавиться от всех симптомов болезни. Некоторые же отмечают, что электронные термометры не всегда точно показывают температуру и могут «соврать» на пару градусов, поэтому рекомендуют исполнителю перепроверять показатели.



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