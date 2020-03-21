 

Валерия объяснила, почему поддержала решение дочери о смене имени

21.03.2020, 17:09, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Валерия в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что полностью поддерживала дочь, решившую сменить имя. Сейчас в паспорте имя Анны Шульгиной изменено на Шена, что ранее она использовала как сценический псевдоним.
Валерия считает, в смене имени нет ничего плохого. Дочь без всяческих обид реагирует на то, что её могут назвать Анной, а не Шеной, однако в телефонной книге певица записала её под последним именем, стараясь к нему привыкнуть. Валерия нормально отнеслась к решению дочери, говоря – та пошла по её стопам. Сама певица также когда-то решилась на перемены, и сейчас мало кто помнит, что её звали Аллой. Для семьи, друзей и поклонников она уже много лет Валерия, и это неизменно.

Также звезда добавила, Анна много лет внутренне ощущала себя Шеной. Поскольку дочери сейчас комфортно и всё нравится, то мать только положительно относится к переменам, не видя в ситуации абсолютно ничего страшного.



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