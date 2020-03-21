Минфин обнулит ставку таможенной пошлины на импорт лекарств

21.03.2020, 17:09, Разное

Минфин обнулил таможенную пошлину за ввоз на территорию РФ лекарственных препаратов. По словам главы ведомства Антона Силуанова, причиной принятия данного решения стало распространение коронавируса.

Информация об обнулении таможенной ставки была обнародована в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Силуанов также рассказал, что правительство намерено поддерживать все локальные компании, особенно в регионах, где ранее был обнаружен коронавирус.

«Министерство уделит особе внимание регионам, в которых выявлен COVID-19. Также в это непростое время нужно поддерживать субъекты Российской Федерации с концентрацией предприятий нефтепереработки и нефтедобычи. Экономические трудности можно преодолеть только всесторонней поддержкой», – пояснил Силуанов.

Оперативная помощь будет оказываться и другим регионам для выполнения основных обязательств. Правительство также предложило провести внеплановую индексацию пенсий и заработной платы на фоне ситуации с рублем и эпидемии коронавируса.

Правительство также намерено рассмотреть проект закона по упрощению порядка закупок на государственные нужды. Предлагается провести переговоры с участниками внешнеэкономической деятельности по поводу льготного регулирования.