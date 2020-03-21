В Египте застряли 2 тыс. российских граждан

21.03.2020, 17:08, Новости дня

Порядка 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет из-за прекращения авиасообщения в связи с коронавирусом, сообщила временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова.

«По нашим подсчетам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну. В Шарм-эш-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде – приблизительно 860 туристов, еще 100 человек – в Каире», – отметила Зубова, передает ТАСС.

Большинство из тех, кто не может выехать из Египта, попали в страну через Турцию, несколько сотен – через Казахстан.

«Вопрос о возможной эвакуации находится в стадии проработки», – отметила она.

Между тем Росавиация сообщила, что прорабатываются варианты возвращения россиян на родину из Южной Америки.

«Планируется при участии загранучреждений МИД РФ проработать вопрос транспортировки россиян в пункты Европы на регулярных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах «Аэрофлота», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Ростуризм, туроператоры и чартерные авиакомпании занимаются проработкой возможных рейсов из Марокко и Филлипин, отметили в Росавиации.

«Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза. Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно», – добавили в ведомстве.

За прошедшие сутки российские авиакомпании вернули из девяти стран почти 4 тыс. человек.

«Вчера из стран, где сложилась самая сложная ситуация – Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории – российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек», – говорится в сообщении.

В пятницу Росавиация сообщила, что выработан механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса.