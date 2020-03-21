Онищенко вступился за инфекциониста, скрывшую поездку в Испанию

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21.03.2020, 17:08, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал поступок главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

По словам Онищенко, Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее «притупилась бдительность». Он предположил, что женщине показалось, что ее «не берет ни одна зараза».

Онищенко считает, что заводить дело уголовное против инфекциониста не нужно.

«Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», – сообщил Онищенко телеканалу «360».

Напомним, вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.

Между тем, как сообщили РИА «Новости» в министерстве здравоохранения Ставропольского края, пациентка находится в стабильном состоянии, ей не требуется дополнительное жизнеобеспечение, дышит она самостоятельно и в настоящее время идет на поправку.

Представитель ведомства добавила, что диагноз Санниковой еще не подтвержден, официальное заключение должно прийти из лаборатории в Новосибирске.



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