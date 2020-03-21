 

“Имеет право”: Решетова встала на защиту бросившего ее с ребенком Тимати

21.03.2020, 17:02, Разное

Несколько дней назад Тимати улетел на острова. На снимках, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, как рэпер проводит время с друзьями и занимается серфингом.

В то же время возлюбленная продюсера Анастасия Решетова осталась в России следить за сыном Ратмиром. При этом модель не только успевает ухаживать за малышом, но и решать важные бизнес-вопросы.

Один из поклонников поинтересовался у подруги продюсера, как она позволила ему бросить ее в такой важный момент. “Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право!”, – приводит слова Анастасии Решетовой Teleprogramma.pro. 

Ранее модель уволила няню, которая, по ее словам, слишком много брала на себя. Женщина якобы пыталась заменить Ратмиру маму, однако Анастасия Решетова не сразу поняла это в силу своей неопытности.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 20 Мар 2020 в 8:20 PDT

Возлюбленная рэпера Тимати порекомендовала своим подписчикам внимательнее относиться к выбору няни. В частности, необходимо тщательнее проверять данные в анкете и оговаривать испытательный срок.



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