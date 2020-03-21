Число заболевших коронавирусом россиян превысило 300

21.03.2020, 17:02, Разное

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что большинство случаев заболевания – 17 – было зафиксировано в Подмосковье. Шесть – в Москве, пять – в Татарстане, четыре – в Нижегородской области, три – в Свердловской.

По два случая зарегистрировали в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. По одному – в Крыму, Рязанско, Курганской и Челябинской областях, Хабаровском и Красноярском крае, а также в Ханты-Мансийском округе. Таким образом, общее число заболевших составляет 306.

Всех заразившихся коронавирусом COVID-19 доставили в больницу. Их поместили в инфекционные боксы. По данным РИА Новости, в последние две недели госпитализированные посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контрактировали больные.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Мар 2020 в 10:24 PDT

За весь период в России от опасного заболевания излечились 16 человек, среди них – 13 россиян, двое граждан Китая, а также один итальянец. По последним данным, под наблюдением медиков остаются 36 540 человек.