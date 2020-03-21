Чемпионат мира по хоккею отменили

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21.03.2020, 16:53, Новости дня

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.

Чемпионат отменен из-за коронавируса, сообщили в организации, передает РИА «Новости».

Мероприятие планировалось проводить в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Из-за эпидемии коронавируса ранее отменили чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале



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