За день в РФ «заминировали» восемь авиарейсов

21.03.2020, 16:48, Новости дня

В экстренные службы поступило сообщение от неизвестных об угрозе взрыва еще на пяти бортах, число «заминированных» в субботу самолетов возросло до восьми, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные сообщили о «минировании» еще пяти самолетов: Сургут – Москва, Хабаровск – Москва, Москва – Волгоград, Москва – Тюмень, Москва – Самара», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в субботу неизвестные сообщали о «минировании» рейсов Москва – Пермь, Иркутск – Москва, Москва – Санкт-Петербург.

Рейсы Москва – Пермь, Москва – Санкт-Петербург, Хабаровск – Москва, Сургут – Москва и Москва – Тюмень благополучно сели в местах назначения. Проверка не выявила на самолетах взрывных устройств.

В Кремле заявляли, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.