Мнение: Карла Бруни-Саркози троллит коронавирус
21.03.2020, 16:40, Разное
Карла Бруни-Саркози, модель, композитор, поэт-песенник, певица, третья жена 23-го президента Франции.
Карла Бруни-Саркози троллит коронавирус, спектакль с коронавирусом и стадо верующих в него.
С такой фамилией можно себе позволить потроллить фейк))
Фраза Карлы Бруни:
– Мы целуемся, это же сумасшествие! Потому что мы старое поколение, мы не феминистки, мы не боимся ничего, нам не страшен коронавирус, NADA!
Carla Bruni-Sarkozy la Connassovirus
Ума и здоровья!
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Источник: Достало
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