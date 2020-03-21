 

Мнение: Карла Бруни-Саркози троллит коронавирус

21.03.2020, 16:40, Разное


Карла Бруни-Саркози, модель, композитор, поэт-песенник, певица, третья жена 23-го президента Франции.

Карла Бруни-Саркози троллит коронавирус, спектакль с коронавирусом и стадо верующих в него.
С такой фамилией можно себе позволить потроллить фейк))
Фраза Карлы Бруни:
– Мы целуемся, это же сумасшествие! Потому что мы старое поколение, мы не феминистки, мы не боимся ничего, нам не страшен коронавирус, NADA!

Carla Bruni-Sarkozy la Connassovirus

Ума и здоровья!

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Источник: Достало



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