Десять пострадавших: маршрутка протаранила столб в Омске

21.03.2020, 16:35, Новости дня

Десять человек, в том числе – две девочки 13 и 10 лет, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения маршрутки со столбом в Омске.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла днем в субботу, 21 марта, на улице Богдана Хмельницкого.

Помимо водителя автомобиля "ГАЗель NEXT", не справившегося с управлением, в результате столкновения с бетонной опорой освещения пострадали девять его пассажиров.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Примечательно, что накануне, 20 марта, на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошла аналогичная авария – микроавтобус, следовавший по тому же маршруту, протаранил столб. Тогда травмы получили четыре человека.