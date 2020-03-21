В Финляндии, Литве, Израиле и ряде других стран зафиксированы первые смерти от COVID-19

21.03.2020, 16:35, Новости дня

Сразу в нескольких странах мира, где ранее были госпитализированы заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксированы первые смертельные случаи. Так, о первой смерти от коронавируса сообщил Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии. Скончавшийся – пожилой житель Хельсинки. Уточняется, что пациент умер в пятницу, 20 марта. На данный момент диагноз "коронавирус" поставлен 521 жителю Финляндии.

Минздрав Литвы подтвердил первый случай смерти, связанный с новым коронавирусом. Причем COVID-19 был диагностирован уже после смерти пациента в пятницу. Известно, что это пожилой человек, течение болезни осложнялось хроническими недугами. Пока неизвестно, как данный пациент заразился коронавирусом и были ли у него контакты с другими людьми. По одной из версий, скончавшийся пациент мог заразиться в больнице Укмерге, где проходил лечение – ранее вирусом заразилась сотрудница этой клиники. Мэр района Роланд Яницкас не подтвердил эту версию, однако не исключил такой возможности.

В Израиле скончался 88-летний местный житель, госпитализированный неделю назад в тяжелом состоянии, пишет газета "Джерузалем пост". Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Объединенных Эмиратах скончались первые два пациента, ранее госпитализированные с коронавирусом. У одного из умерших, 78-летнего мужчины, на фоне коронавируса случился сердечный приступ. Еще один пациент, 58-летний мужчина, страдал от проблем с сердцем и почками.

Также о двух смертях сообщило и министерство здравоохранения Сингапура. Умерли 75-летняя женщина и 64-летний мужчина. У обоих были хронические проблемы с сердцем.

Первые смертельные случаи в результате заболевания новым типом коронавируса зарегистрированы в Демократической Республике Конго, на Маврикии и в Парагвае.

В мире заражены уже более 286 тысяч человек, почти 12 тысяч скончались. В России, по данным портала Worldometers, 306 заболевших.