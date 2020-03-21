Оперштаб уточнил данные по заболевшим в России

21.03.2020, 16:35, Новости дня

В РФ за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая новой коронавирусной инфекции в 18 регионах. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 306 заболевших, сообщил оперативный штаб.

По выздоровлению за последние сутки выписано четыре человека — трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек: 13 граждан России, двое граждан КНР и один гражданин Италии, передает "Интерфакс".

За истекший период нынешнего года под медицинским наблюдением в РФ находилось 82439 человек. На 20 марта под контролем оставались 36540 человек.

За последние сутки наибольшее количество заболевших — 17 человек — зарегистрировано в Подмосковье. Далее идут Москва — 6 человек, Татарстан — 5, Нижегородская область — 4, Свердловская область — 3, по два человека в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае, по одному человеку в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и в Крыму.

В Татарстане все пять новых случаев коронавируса — завозные, заявил пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. Четверо заболевших — жители республики, пятый — из другого региона России. Все заболевшие находятся в республиканской инфекционной больнице под наблюдением врачей.

Двое инфицированных прибыли из Франции, в больницу их доставили прямо из аэропорта. Остальные трое — двое из Швейцарии и один из Испании — соблюдали режим самоизоляции на дому, откуда и были доставлены в больницу. Пациенты чувствуют себя хорошо, температура у них отсутствует, болезнь проходит в легкой форме, добавила Галимова.

В Курганской области заражение коронавирусом подтвердилось у ребенка — девочки, вернувшейся из Испании. Об этом рассказал в Instagram глава области Вадим Шумков. По его словам, болезнь у девочки протекает в легкой форме, у ее родственников результат на коронавирус отрицательный.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что первый заболевший в его регионе — молодой человек из Миасса, который вернулся из Испании.

Установлено, что заболевшие граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу COVID-19. Госпитализированные пациенты находятся в инфекционных боксах, определен круг их контактов на территории России, их поместят под наблюдение врачей. Проводится лабораторное обследование лиц, контактировавших с заболевшими.